Man (35) beslecht ruzie met 17-jarige jongen in Hardenberg met een mes: ‘Ik wilde niet steken’

Drugsdea­ler had zijn voorraad opgeslagen in plafond in appartemen­ten­com­plex in Hardenberg

Verborgen in het plafond in de gezamenlijke ruimte van een appartementencomplex in Hardenberg werd de voorraad van een drugsdealer verstopt. Ideaal bleek die plek niet omdat de politie de voorraad vond na het tappen van telefoons, bleek vandaag op een strafzaak.

3 februari