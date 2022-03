Man (40) uit Enschede toch veroordeeld voor brute overval op 79-jarige Zwolse bloemenhandelaar

Zwolse organizers halen hulp aan ‘chaoot’ uit taboesfeer: ‘Niet iedereen heeft er een beeld bij’

Opgeruimd staat netjes, maar gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Via een nieuw platform (organizerszwolle.nl) bieden acht professional organizers tegen betaling een helpende hand om de chaos in huis, hoofd en hart op orde te krijgen. Van problematisch verzamelgedrag tot een beheersbare agenda. Drie Zwolse organizers vertellen.

