Man (41) probeert nieuwste iPhone te kopen met gestolen bankpas van 90-jarige vrouw uit Zwolle

korfbal Sparta verpest titelfeest Wit-Blauw en kan nu zelf de slingers uit de kast halen: ‘Zo'n kans mag je niet laten lopen’

Wit-Blauw is er niet in geslaagd om in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen de champagne te ontkurken. Sparta sloeg in een korte fase na rust alle Kamper hoop aan gruzelementen (10-18). De Zwollenaren kunnen het nu volgende week zelf afmaken en de ereklasse bereiken. ,,Maar niets is een zekerheidje bij ons dit seizoen”, weet uitblinker Jeroen Hukema.