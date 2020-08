Man (50) uit Arnhem aangehouden bij ruzie Jac. P. Thijsselaan in Zwolle

Politie ziet voorlopig geen verband dubbele autobrand in Stadshagen Zwolle

8 augustus De tweede autobrand in de Jac. P. Thijsselaan in Zwolle binnen twee dagen tijd heeft geen verband met de eerste brand, zegt de politie na eerste onderzoek. Woensdag brandde een auto uit verderop in de straat. Die brand zou te maken met een drugsoorlog in Zwolle. De onrust in de buurt is groot.