Man (50) uit Twello rijdt in op verkeersregelaar in Zwolle: taakstraf en rijbewijs voorwaardelijk kwijt

Voor alle vestingen failliete zwemschool Akwaak een nieuwe partij gevonden

15:50 Voor alle vestigingen van de failliete zwemschool Akwaak is een nieuwe partij gevonden. Kinderen die zwemles volgden bij Akwaak in Wapenveld, Zutphen en Zwolle kunnen straks weer in hetzelfde zwembad terecht voor een zwemdiploma.