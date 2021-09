Man (58) overleden bij fatale botsing met vrachtwagen op N35 bij Mariënheem

Omgeving N35 in Haarle veiliger door komst fietsloop­brug? ‘Dit is geen oplossing, maar een prestige­kwes­tie’

14 september Zo staat Haarle achteraan bij het uitdelen, en zo stromen binnen enkele maanden meerdere veiligheidsmaatregelen binnen. Blijdschap alom, zou je denken. Maar de aankondiging van de komst van een fietsloopbrug in de omgeving van de N35 in Haarle kan op veel gefronste wenkbrauwen rekenen. Zo ook bij Plaatselijk Belang Haarle. ,,Ik heb mij altijd al afgevraagd wie je met dit plan blij maakt. Niet de inwoners in ieder geval’’, zegt voorzitter Ron Vloedgraven.