Man denkt handig te zijn in Zwolle met verkoop van overschot aan bouwmateriaal: ‘Ik ben altijd wel een boefje geweest’

VIDEO Zwolse Anne-Roos (10) is ambassa­deur van de Kinderboe­ken­week: ‘Als ik in een verhaal zit, wil ik niet stoppen’

Andere kinderen enthousiast maken voor lezen. Dat is de opdracht van Anne-Roos Timmerman uit Zwolle. Het meisje van tien is dit jaar ambassadeur van Overijssel bij de Kinderboekenweek. Een jas die haar prima past: ze vertelt graag over al het moois dat in boekvorm verschijnt.

8 maart