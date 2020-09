Man die Euroma spectaculair liet groeien, stopt als directeur bij bedrijf in Zwolle

Verhuizing naar Zwolle

Vlak voor de eeuwwisseling kocht Hoogstra met twee partners Euroma via een zogeheten managementbuy-out van het Australische moederbedrijf Burns Philp. Daarna ging het hard. In twintig jaar tijd werd Euroma tien keer zo groot. Aan de Klooterweg in Wapenveld werden de grenzen van de groei bereikt, waarop Hoogstra besloot zijn bedrijf te verhuizen naar Zwolle.

In feite is Euroma daarmee vorig jaar teruggekeerd naar de basis. Oprichter Antonij ten Doesschate startte in 1899 aan de Thorbeckegracht in Zwolle een bedrijf in kruiden, specerijen en farmaceutische artikelen. Op Hessenpoort staat nu een vestiging van 26.000 vierkante meter, met volautomatisch magazijn van 29 meter hoog.