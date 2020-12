Man die in gestolen auto crashte in Zwolle is 33-jarige uit Olst

Mondkapjes­wil­le­keur: bij de één wel verplicht bij de ander niet

12:36 Na een wekenlang droog oefenen, gaan we vandaag voor het echie. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Heb je er niet één op, dan riskeer je een boete van 95 euro. Zijn er in Deventer, Apeldoorn en Zwolle nog mensen die het er toch op wagen?