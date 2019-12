Man die in Zwolle opeens iemand met een mes in de rug stak zou psychiatrisch patiënt zijn

Als hij het al gedaan heeft, is hij ontoerekeningsvatbaar, zei de raadsman dinsdag bij een pro formabehandeling bij de rechtbank in Zwolle. Niettemin blijft de 31-jarige verdachte Y. L.P. in voorarrest, zo besloot de rechtbank.

In de rug

Op de kruising van de Burgemeester van Roijensingel en de Stationsweg werd op de bewuste avond een 26-jarige Zwollenaar rond middernacht onverwacht met een mes in zijn rug gestoken. Hij raakte slechts lichtgewond, maar gezien de plek van de steek had dat ook anders kunnen aflopen, stelt de officier van justitie, die poging doodslag ten laste legt.

Blonde rasta

Op grond van een specifiek signalement (rastahaar met blonde lokken) werd na een Burgernetmelding vrij snel L.P. in de buurt aangehouden: hij had een mes bij zich. Verder is er volgens raadsman Dick Pieter Poppe geen nader belastend materiaal en zijn cliënt heeft van meet af aan ontkend, zoals hij ook nu deed bij de rechtbank. ,,Ik heb er niets mee te maken. Misschien heeft hij me gezien en dacht dat ik het was, maar dat is niet zo,’’ smeekte de verdachte om begrip.