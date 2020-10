Man en vrouw misdragen zich in hotel in Zwolle en worden opgepakt: ‘Ze bleven vervelend doen’

Zwolle van het gas af? ‘Per huis in plaats van per wijk’, bepleit Christen­Unie

8 oktober Zwolle moet bij de verduurzaming van de stad minder inzetten op een aanpak per wijk, en meer op een aanpak per huishouden. Met daarbij nog een beetje aardgas in de vorm van een hybride warmtepomp, in plaats van direct volledig van het gas af. Daarvoor pleit de ChristenUnie, grootste partij van de raad.