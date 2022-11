Bij een steekincident in een locatie van het RIBW in Zwolle-Zuid is een man van middelbare leeftijd gewond geraakt aan zijn arm. De politie heeft een verdachte opgepakt en meegenomen naar het bureau.

De man was in het huis aan de Tak van Poortvlietware om medische hulpmiddelen af te leveren. Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning is niet duidelijk; daar gaat de forensische recherche onderzoek naar doen.

Volgens de politie is er wel een ‘steekincident’ gebeurd, waarbij de man gewond raakte aan zijn arm. Heel ernstig lijken de verwondingen niet: de man is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden, maar het is niet bekend of de man ook een bewoner van het pand is.

Het RIBW is een organisatie voor beschermd wonen, voor volwassenen en gezinnen die het - tijdelijk of voor langere periode - zelf niet redden als gevolg van een psychische of psychiatrische beperking.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.