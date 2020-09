Man gewond na schietpartij in Zwolle, dader(s) op de vlucht: politie doet sporenonderzoek

updateBij een schietpartij aan De Voochtstraat in Zwolle is vanavond rond 18.20 uur een man gewond geraakt. Van de dader ontbreekt elk spoor. Een rechercheteam is bezig met sporenonderzoek.

Volgens de politie is er nog weinig bekend over de schietpartij, het slachtoffer en de dader(s). Wel is duidelijk dat het slachtoffer niet in levensgevaar is. De man is behandeld aan zijn verwonding door ambulancemedewerkers en naar het ziekenhuis gebracht.

Schotwond in been

Een danslerares stond op het punt te beginnen met een dansles, tegenover de plek waar het incident plaatsvond. Ze hoorde één knal en heeft meteen eerste hulp verleend. Van de daders(s) ontbrak al elk spoor.

De man zou volgens haar in zijn been zijn geschoten. ,,Hij had een schotwond in zijn rechter bovenbeen. Ik hem hem verzorgd (met een doek om het bloeden te stoppen, red.) tot de ambulance er was. Hij had veel pijn.” De danslerares laat weten dat de man schreeuwde en Papiaments sprak.

Auto midden op straat

In het afgezette gebied, op de kruising van De Voochtstraat met de Zerboltstraat, staat een auto midden op straat met draaiende motor. Ook staan de ruitenwissers nog aan en is het rechterportier geopend. De auto is mogelijk van het slachtoffer.

Of het om één of om meerdere daders gaat, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat deze persoon (of personen) na de schietpartij op de vlucht is (of zijn) geslagen. De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen. Een rechercheteam is bezig met sporenonderzoek, ze zouden mogelijk een kogelhuls hebben gevonden. Ook is een drone ingezet, die vliegt boven het plaats delict.

