Man gooit koffer naar binnen bij Albert Heijn in Zwolle en roept ‘Hier zit een bom in!’

De Club van Sinter­klaas film met een Zwols tintje: Mila (14) ziet ‘een droom uitkomen’

20:24 Het duurt nog wel even voordat de Sint en zijn Pieten in het land zijn, maar de voornbereidingen op het feest zijn al in volle gang. De eerste pepernoten werden een kleine maand geleden al verkocht en op 16 oktober gaat de film ‘Waar is het Grote Boek van Sinterklaas’ in première. Met dit jaar een bijzondere rol voor Mila Borgers (14) uit Zwolle. Na een casting van ruim 300 meisjes is het dit jaar de Zwolse die een rol speelt in de nieuwe film van de Club van Sinterklaas. ,,Een droom die uitkomt.’’