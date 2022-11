Man houdt zich niet aan bijzondere voorwaarden, maar hoeft tóch niet terug de cel in

Mogelijk maanden vertraging in behande­ling grote drugszaak met lab in Deventer en chemische opslag in Zwolle

Een megarechtszaak met betrekking tot drugslabs in heel Nederland, waaronder in Deventer, wordt uitgesteld. De zaak zou vandaag beginnen in Zwolle met de drie hoofdverdachten, maar de rechtbank Overijssel wil eerst meer antwoorden krijgen. Twee van de drie kopstukken komen daardoor voorlopig op vrije voeten.

8 november