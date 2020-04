Man in ‘babyblauwe’ auto probeert meisjes te lokken in Zwolle: ‘Wij zijn echt een stukje vertrouwen kwijt’

Quote Je ziet hier overal kinderen spelen, kan dat dan nu ook al niet meer? Mauricio de Koning Het gebeurde gistermiddag rond vier uur. De 7-jarige dochter van Mauricio de Koning ging even een blokje om, met haar 3-jarige broertje. Iets wat ze wel vaker doen en wat altijd goed gaat. Maar toen werd het meisje ineens aangesproken door een man in een auto. ,,Mijn oudste zoon, hij is twaalf, hoorde ze eventjes niet meer’’ vertelt de woedende vader. ,,Hij ging kijken en hij zag direct een man zitten in een babyblauwe auto. De man vroeg aan mijn dochter of ze een lift wilde, daarna vroeg hij of hij haar geslachtsdeel wilde zien. Of ze met hem mee ging, voor vijftig of honderd euro. Mijn zoon riep direct mijn vrouw, die op haar beurt meteen begon te schreeuwen. Daar schrok de man van en hij reed weg.’’

Nette wijk

De politie werd direct ingeschakeld, maar tevergeefs. Geen spoor te bekennen van de man in de ‘babyblauwe’ auto. De Koning kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurd is. ,,Het is een hele nette wijk, er wonen heel veel jonge kinderen. Je ziet hier overal kinderen spelen, kan dat dan nu ook al niet meer?’’ Het 7-jarige dochtertje van De Koning snapt heel goed wat er gebeurd is. ,,Ze weet ook wat ze moet doen als vreemde mensen haar aanspreken. Ze begrijpt het erg goed, wat er gebeurd is.’’ Zijn hart brak dan ook toen zijn dochtertje tijdens het eten opmerkte dat ze best veel had kunnen doen voor die honderd euro.

Baby-blauwe auto

Het liefst houdt De Koning zijn kinderen nu binnen, maar in deze toch al moeilijke situatie, kiest hij voor een andere weg. ,,Ze kan al niet naar school, ziet haar vriendinnetjes niet, ze mogen al bijna niks. En dan ook niet meer naar de speeltuin? Dat mag nog gewoon, maar wij gaan wel mee. Wij zijn echt een stukje vertrouwen kwijt.’’ De Koning hoopt dat ouders en kinderen extra gaan opletten en de politie inschakelen bij een verdachte situatie. ,,Het is een oud model, die auto. Eentje die je niet vaak meer ziet. En de kleur is echt baby-blauw.’’

Nog een incident in Stadshagen

Politiewoordvoerder Ruud Visser bevestigt het incident. ,,We hebben nog een ander incident gehad op dezelfde dag, ook over een man in een lichtblauwe auto. Dat is opmerkelijk. Verder is het signalement vaag, dat is vaker zo bij kinderen. De kleur babyblauw wordt genoemd als het over zijn auto gaat.’’ Feitelijk is er niks gebeurd, benadrukt Visser. ,,Er zijn kinderen aangesproken, maar er zijn geen onzedelijke handelingen verricht.’’