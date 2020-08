Man in dikke jas pleegt gewapende overval op restaurant in Zwolle en weet ondanks klopjacht te ontkomen

Blauwalg bij de Milliger­plas, in de Wa­vin-vij­ver en Wijde Aa in Zwolle

12:40 In het water van zwemlocatie de Milligerplas in Zwolle is blauwalg aangetroffen. Het waterschap adviseert om contact met het water te vermijden. Ook in de voormalige ‘Wavin-vijver’ in Holtenbroek en de Wijde Aa in de Aa-landen in Zwolle is de bacterie aangetroffen.