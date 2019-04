Man in kritieke toestand nadat hij met auto in stadsgracht Zwolle belandt

video Tbs geëist voor steekpar­tij bij speeltuin­tje in Zwolle

16 april Justitie heeft er weinig vertrouwen in dat Levi B. zich houdt aan afspraken om zich te laten behandelen. Daarom eist de officier van justitie tbs met dwangverpleging. De Dalfsenaar stak in september een Zwollenaar neer bij het speeltuintje aan de Van Galenstraat in Zwolle. De wond was bijna fataal, dus wordt B. verdacht van poging doodslag. De verdachte bekent de steekpartij, maar zegt dat hij zichzelf moest verdedigen.