Man in Zwolle getaserd nadat hij weigerde hond af te staan

De gemeente had geëist dat de hond weg moest, maar daaraan weigerde een 34-jarige man uit Borculo gehoor te geven. Toen de twee afgelopen weekend werden gespot in Zwolle, besloten agenten om het beest in beslag te nemen, maar daarvoor bleek een stroomstootwapen nodig.

De politie kreeg zaterdagavond een melding binnen van een loslopende hond op de Van Het Hofflaan. ,,Het was bekend dat de gemeente had verzocht om deze hond in beslag te nemen”, stelt een woordvoerster. Even verderop, bij de Campherbeeklaan, zagen agenten het dier lopen, in het gezelschap van een man. Het is onduidelijk of hij het hondenbaasje was.

De man verzette zich fel toen de agenten duidelijk maakten dat ze het beestje zouden meenemen. ,,Na meerdere waarschuwingen heeft dit geleid tot de inzet van het stroomstootwapen”, vertelt een politiewoordvoerster. Kort daarna werd de meneer aangehouden en de hond in beslag genomen.

Na het gebruik van de taser, is de man gecontroleerd door een arts. Er bleek niks aan de hand te zijn. Hij werd verhoord en mocht daarna het politiebureau weer verlaten. Het is onbekend waarom de hond in beslag is genomen en waar het dier nu is. De politie kan daarover geen uitspraken doen.

Taserprocedure

Het stroomstootwapen is sinds begin van dit jaar een onderdeel van de standaard politie-uitrusting. Agenten mogen het ding niet zomaar gebruiken: tijdens een driedaagse opleiding leren ze hoe, waar en wanneer ze ‘m kunnen inzetten. In totaal zullen ongeveer 17.000 agenten gebruik gaan maken van de taser.

De schok, ruim 4000 volt, zorgt ervoor dat de meeste verdachten kortstondig niet meer kunnen bewegen, zonder blijvende schade aan het lichaam. Zo zijn ze niet in staat om verzet te bieden tijdens de aanhouding. Handig voor agenten in de frontlinie, vindt commissaris Janis Tamsma, die verantwoordelijk is voor de introductie van het stroomstootwapen bij de Nationale Politie. Gevaarlijk, zo vindt Amnesty International, die waarschuwde voor een dodelijke afloop bij verkeerd gebruik.

Politie Oost-Nederland noemt het stroomstootwapen een ‘waardevolle aanvulling’ op de bestaande geweldsmiddelen van agenten. ,,De taser heeft een sterk de-escalerende werking”, licht een woordvoerster toe. ,,Politiemensen ervaren in gevaarsituaties nog wel eens dat pepperspray en/of de wapenstok niet effectief zijn, maar en dat de stap naar het dienstpistool onwenselijk of ongeoorloofd is. Dreigen met het wapen is in veel gevallen voldoende voor een succesvolle aanhouding of het afwenden van direct gevaar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.