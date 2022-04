Man is klaar met de alcohol - maar de drank nog niet met hem

’n Beetje aan het opruimen geweest. De schoenen, haar jas. Bij het toilet keek ze mij aan. En op de familiefoto in de kamer ook. Die ogen van mijn vrouw, die ogen die ik al 35 jaar ken, wilde ik - na onze break up - even niet meer zien. Ze gingen de kast in. Alsof de herinneringen, wanneer ze maar op de onderste plank liggen, achter een slotje van niks, minder pijn doen. Het is jezelf beduvelen. De foto die in het toilet stond, is in Turkije gemaakt. We zitten in een rijtuigje met de kinderen. Tessa naast mij, Eva naast Leontine. Ik raak mijn dochters knie aan. Volgens mij zei ik dat Eva moest lachen voor de foto. En dat deed ze.