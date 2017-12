Man krijgt steekvlam in gezicht bij carbidschieten Wijthmen

Jaaroverzicht Best gelezen in 2017: Van vermissing tot vangst gigantische vis

11:00 Het was weer een jaar van uitersten. Terugblikkend in de statistieken van de Stentor streden 112-nieuws en vermakelijke berichten om de aandacht van de lezer in 2017. Van de vermissing van een Zwols meisje, tot het vangen van een 'monstermeerval' door een visser uit Deventer, dit is de top 10.