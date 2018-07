Man loopt naakt over dak in Zwolle

Eerst werd er rekening gehouden met een inbreker. ,,Maar het ging zeer waarschijnlijk om een verwarde man, al dan niet onder invloed. Hij liep over de daken, ontkleed, en is er toen vanaf gevallen of gesprongen'', vertelt Nanda Kappers van de politie Zwolle.

Op de hoek van de Steenstraat met de Buitenkant bleef de man liggen. ,,Hij moest door naar het ziekenhuis en had mogelijk een been gebroken. Hij is geen verdachte in een onderzoek. We gaan uit van een verwarde man, die de buurt even heeft opgeschrikt.''