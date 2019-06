Man mishandelt automobiliste ernstig in Zwolle na aanrijding met zijn hond, dochtertje is getuige

Een vrouw heeft zaterdag in Zwolle ernstige verwondingen aan haar gezicht opgelopen toen een boze hondenbezitter haar met zijn vuisten bewerkte. Haar dochtertje was getuige van het geweld. De man was boos dat de vrouw zijn viervoeter aanreed.

Dat gebeurde op de Hanekamp in Zwolle. De man liep er met zijn dier, dat hij volgens de politie niet aan de lijn had. De hond stak voor zijn baas uit de weg over en kwam in botsing met de auto van de vrouw.

De automobiliste parkeerde haar auto iets verderop, op een veilige plek. Ze stapte uit, terwijl de eigenaar van de hond naar haar toe rende. Volgens de politie sloeg hij de vrouw met zijn vuist in haar gezicht, waarbij ze ‘ernstig letsel’ opliep. Het dochtertje van de vrouw zat op dat moment in de auto en zag het geweld voor haar ogen gebeuren.

Zebrapad

De man was zelf overigens ook in het gezelschap van een meisje: mogelijk lieten ze samen de hond uit. Met z’n drieën liepen ze richting het zebrapad op de Hanekamp. De automobiliste dacht dat ze nog prima kon passeren omdat er een middengeleider is op die plek: een veilige plek voor voetgangers om even te blijven staan.

De politie heeft nog geen idee wie de gewelddadige hondenbezitter is. Vooral omdat het meisje getuige was van de gebeurtenis hoopt de politie hem op te kunnen sporen, wellicht met hulp van getuigen die zich niet hebben gemeld, meldt de Zwolse politie op Facebook.

Poedel