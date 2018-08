Man raakt zwaargewond bij botsing in fietstunnel na duel PEC

Een politiewoordvoerster meldt dat één van de twee fietsen die betrokken waren bij het ongeluk, een E-bike was. Hoe het met de fietser is die in het ziekenhuis ligt, wist zij nog niet. Wel meldt zij dat er alcohol in het spel was. "Dat bleek uit een blaastest. Dat hoeft echter niet per se de oorzaak te zijn geweest van het ongeval." De tunnel is na het ongeval enkele uren gesloten geweest omdat de zaak vanwege de aard van het letsel, is overgedragen aan de Verkeers Ongevallen Analyse dienst (VOA).