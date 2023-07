Man steekt voordeur flat in brand ‘om knakworsten op te warmen’, bewoners waren ‘in levensgevaar’

UPDATE Kilometers­lan­ge file op A28 door ‘technische storing’: storing opgelost, vertraging voorbij

Een kilometerslange file op de A28 tussen Zwolle en Utrecht. Ter hoogte van Nijkerk en Amersfoort is het verkeer donderdagmorgen behoorlijk vastgelopen. Dat komt door een storing bij knooppunt Hoevelaken. De storing is inmiddels voorbij en de file is opgelost.