Man stopt met therapie tijdens straf voor kinder- en dierenporno: ‘Mijn vriendin zei: Ga nou!’

Zwolle zet in op universi­tair onderwijs in stationsge­bied en betere bereikbaar­heid: wethouder mikt op 500 miljoen

17 september Zwolle gaat in de toekomst geen traditionele universiteitsstad worden. Wel ziet wethouder Klaas Sloots dankzij een landelijk miljardenfonds kansen om in het stationsgebied universitair onderwijs mogelijk te maken. ,,Een zelfstandige universiteit is een paar keer geprobeerd, maar dat is niet de weg.’’