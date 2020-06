Man trekt vrouw bosjes Park de Wezenlanden Zwolle in, omstanders grijpen in

Versoepeling reisadvies 'Geen vakantielo­ze zomer!' juichen stellen die Oost-Nederland verruilden voor een eigen resort

9:35 Maanden zaten ze in onzekerheid. Komen er straks nog wel toeristen naar onze camping of resort? Oost-Nederlandse reisondernemers in het buitenland zijn dan ook blij dat het kabinet woensdagavond aankondigde de reisadviezen voor Europa te versoepelen. Want een vakantieloze zomer zou desastreus zijn geweest. ,,Het is een drama.”