Man uit Dalfsen wil na mishandeling in Zwolle aangifte doen en krijgt onderweg naar bureau opnieuw klappen

Een 18-jarige man uit Almere is woensdagnacht aangehouden na een mishandeling in Club Bommel in Zwolle. Het slachtoffer, een 20-jarige man uit de gemeente Dalfsen, wilde aangifte doen en werd onderweg naar het bureau belaagd door vermoedelijk een vriend van de verdachte.

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van de mishandeling. ,,Er was een conflict in het café en er zijn klappen gevallen. Wat er precies gebeurd is moeten we nog onderzoeken”, zegt politiewoordvoerster Anne Coenen. Bij het café werd donderdag na de vechtpartij tussen 1.00 en 2.00 uur een 18-jarige man uit Almere aangehouden.

Aangifte doen

Het vermoedelijke slachtoffer ging daarna met vrienden aangifte doen en een verklaring afleggen op het politiebureau. ,,Het slachtoffer is in de auto in Zwolle opnieuw belaagd door, volgens de inzittenden, een kennis van de verdachte”, zegt Coenen van de politie. ,,Van die mishandeling weten we niet meer en is nog geen verdachte opgepakt. De man die aangifte heeft gedaan had letsel, maar moest daarvoor niet naar het ziekenhuis.”

De 18-jarige verdachte uit Almere zat donderdagmiddag nog vast. Dyomar Holder, eigenaar van Club Bommel, kon de middag na de vechtpartij er niet veel over vertellen. ,,Ik hoorde dat het ging om wat duw- en trekwerk van beide kanten, maar iemand heeft dus aangifte gedaan. Van het personeel had niemand door dat er gevochten werd. Ze zijn naar buiten gegaan en daar is de politie gekomen. Ik ben weer aan het werk gegaan en heb er verder niets van meegekregen.”