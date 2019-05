Man uit Elburg geeft wildvreemde cafébezoeker stomp in gezicht in Zwolle, politie zoekt slachtoffer

Songfesti­val-win­naar Duncan Laurence komt naar Zwolle: ‘Ik had hem wel drie keer willen boeken’

12:47 Ze vlogen als warme broodjes over de toonbank: de kaarten voor het optreden van Duncan Laurence in Zwolle. Nadat hij vannacht in Tel Aviv het Songfestival won, staat hij vrijdag 1 november in Hedon. Toen zijn overwinning duidelijk was, werd de zaal bij het poppodium meteen volgeboekt.