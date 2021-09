Man uit Zwolle mishandelde vriendin voor de ogen van hun kinderen en moet de cel in

Tot in detail vertelde de 14-jarige dochter hoe ze jarenlang door haar vader Shurendy V. seksueel werd misbruikt. Over hoe hij in het bestelbusje op een vaste plek aan de Milligerplas telkens over haar heen kroop. Maar in februari trok de dochter plots haar verklaringen in. Op de zitting twee weken terug gaf de officier aan dat ze de aanklacht voor aanranding liet vallen. Ook de rechtbank achtte dinsdag dit feit niet bewezen.