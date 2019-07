Man uit Zwolle vindt vuurwapen in zijn tuin, mogelijk verband met schietpartij op terras bij pizzeria

Uit nader onderzoek van de politie blijkt dat er geen sprake was van een vechtpartij aan de Oude Vismarkt. De mannen zijn vlak na het incident gevlucht. Zij werden op dat moment verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij en zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor, maar na onderzoek is gebleken dat zij niets met het incident te maken hebben. Waarom er dan wel geschoten is, is niet duidelijk.

Vuurwapen gevonden

Agenten hebben zondagavond de Oude Vismarkt afgezet voor sporenonderzoek. Later die avond meldde een bewoner van de Van Karnebeekstraat in Zwolle zich bij de politie: hij had een vuurwapen gevonden in zijn tuin. ,,Het wapen is in beslag genomen en wordt nu onderzocht om te bepalen of dit wapen is gebruikt tijdens het schietincident’’, meldt de politie.