Man valt jonge meisjes lastig in Apeldoorn en Zwolle: ‘Wees alert, maar begin geen klopjacht’

UpdateOuders in Zwolle en Apeldoorn maken zich zorgen om een man die zich hinderlijk gedraagt tegen jonge meisjes. De man rijdt in een auto en is op meerdere plekken gesignaleerd. De politie krijgt sinds begin april meldingen over de man.

De man in kwestie zou zich hinderlijk gedragen tegen meisjes rond de 10 jaar in zowel Apeldoorn als in de Zwolse wijken Holtenbroek en Stadshagen. Vanwege de onrust die het in de buurt veroorzaakt heeft de politie de situatie aangekaart op sociale media.

Eerder deze maand ging in Stadshagen het signalement rond van een man in een babyblauwe auto. Hoewel dat vermoedelijk om dezelfde man gaat, is de politie terughoudend met het noemen van de kleur van de auto. Er zijn ook meldingen gedaan van een grijze auto waarin dezelfde man zat. ,,We moeten voorkomen dat bewoners zich blind staren op een bepaalde kleur’’, zegt wijkagent Maarten van Esch van Stadshagen.

Geen signalement

Om die reden geeft de politie ook geen signalement van de man zelf, omdat de verklaringen die er liggen van kinderen afkomstig zijn. Van Esch bevestigt dat meldingen uit de omgeving van woongebouw Het Hoge Huis aan de Havezathenallee en uit de buurt van basisschool De Vlieger 3 (omgeving Werkerlaan en winkelcentrum) zijn gedaan.

In Holtenbroek zou de man meisjes hebben aangesproken in de omgeving van het winkelcentrum aan het Bachplein. ,,Maar dezelfde man is ook gesignaleerd in Apeldoorn. Hij heeft een auto, dus hij kan rondrijden en overal opduiken’’, zegt de wijkagent.

Bellen via 112

De agenten op straat zijn extra alert op de hinderlijke man en Van Esch roept ouders en kinderen op om dat ook te zijn. ,,We willen natuurlijk niet dat er een klopjacht ontstaat. Maar ik wil ouders wel oproepen om hun kinderen duidelijk te maken dat als zij door deze man worden aangesproken, ze dat gelijk aan hun ouders vertellen. Die kunnen dan de politie bellen. Schroom ook niet om dat via 112 te doen.’’