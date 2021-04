Man valt van de trap op dak in Zwolle en wordt met letsel afgevoerd naar ziekenhuis

Zodra lentezon knipoogt bewegen Zwolse senioren buiten: ‘We proberen het onvermijde­lij­ke uit te stellen’

14:18 Met de start van het voorjaar is buiten sporten een mooi alternatief voor de gesloten binnensportaccommodaties. Bij sportclub XLPRO in Stadshagen komen senioren op deze manier weer in beweging op het basketbalveld in het Twistvlietpark. Een bescheiden groepje dat twee keer per week onder handen wordt genomen door stagiaire Sterre van Enk (19). Die kleinschaligheid vinden ze juist het grote pluspunt.