Man zonder carnavalsoutfit mag café Zwolle niet in en ‘veegt’ beveiliger onderuit

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Sanne en Brend in Zwolle: 'Het plafond meeschilde­ren is een tip'

Toen Sanne de Vries (30) en Brend van der Horst (31) een paar jaar geleden op huizenjacht gingen, hadden ze één grote wens: een jarendertighuis. Maar toen de jarenvijftigwoning in de wijk Wipstrik in Zwolle op hun pad kwam, veegden ze die wens van tafel. “We waren op slag verliefd.” Van rode vakkenkast in de woonkamer tot fietswalhalla op zolder: wij nemen een kijkje in hun interieur.