Man zwaait met vuurwapen bij ruzie op straat in wijk Holtenbroek in Zwolle: minstens één persoon aangehouden

Of er ook daadwerkelijk met het wapen is geschoten kan de politiewoordvoerder niet vertellen. Voor zo ver bekend is niemand (ernstig) gewond geraakt.

Veel politiewagens

De melding is vanavond rond kwart over tien gedaan. Een ter plekke aanwezige persfotograaf meldt dat er veel politie op de been is en dat er meerdere personen in politieauto's zijn afgevoerd. Verder heeft de politie een voorwerp uit de bosjes gevist dat leek op een mes. Dat kan de woordvoerder van de politie op dit moment niet bevestigen. De politie bevestigt wel dat tenminste één persoon is aangehouden.