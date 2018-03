'Manager Yarden verduisterde 1 miljoen euro'

Vanaf januari 2008 tot en met 31 maart 2016 verduisterde de nu 57-jarige Ger R. uit Almere volgens het Openbaar Ministerie de vele tonnen. R. zou de verduistering in dienstverband bekend hebben, zei de voorzitter voorzichtig. Hoe hij dat deed en met welke reden zijn vragen die woensdagmorgen niet aan hem gesteld konden worden. R. was er niet vanwege studiereizen in het buitenland, zei zijn raadsman tegen de rechters in Lelystad. De advocaat verzocht om aanhouding van de zaak. Een tweede rechter wilde wel meer weten over die studiereizen. Want R. zou niet woensdag maar donderdag pas vertrekken. En die studiereis zou om een massagecursus met zijn ex-vrouw in de Oekraïne gaan. De advocaat kon daar geen antwoord op geven.