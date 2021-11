Mannen die bewusteloos meisje (17) verkrachtten in Zwolle en dit filmden moeten de cel in

Op 14 januari 2020 werd het meisje mishandeld en verkracht op de slaapkamer van één van de mannen. Tijdens deze mishandeling en verkrachting is er gefilmd. Deze beelden zijn gedeeld via Instagram. Tijdens de zitting werd er gesproken over een livestream, maar die beelden waren op dat moment nog niet teruggevonden door de politie. Toch oordeelt de rechter, op basis van getuigenverklaringen, dat er sprake moet zijn geweest van een opname. Of dit daadwerkelijk een livestream was, is onduidelijk.