Mannen uit Zwolle en Kampen zitten al jaren in de cel, maar de échte opdrachtgever van de ‘zwembadmoord’ loopt nog vrij rond

Een duik nemen mag, maar Milliger­plas in Zwolle houdt negatief zwemadvies: gemeente kijkt naar oplossin­gen

7 juli Mocht de zomer nog echt aanbreken in het land, dan spoeden Zwolse zonaanbidders zich normaliter richting de Milligerplas in Stadshagen. Dé strand- en zwemvoorziening in deze groeiwijk. Maar terwijl het water in orde is, geldt een negatief zwemadvies. En nu?