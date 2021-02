Mannen uit Zwolle, Zeewolde en Nijkerk opgepakt voor demonstraties Museumplein, onder wie 71-jarige

Basis­school Het Saffier viert opening van gloednieuw gebouw middenin de lockdown

10 februari Na bijna zes jaren noodopvang een nieuwe school, dan mag de vlag uit. Maar de eerste dag in hun gloednieuwe onderkomen verloopt voor leerlingen en personeel van de Zwolse basisschool Het Saffier noodgedwongen sober. Het gebouw aan de rand van Stadshagen zou na de kerstvakantie in gebruik worden genomen, maar de lockdown gooide roet in het eten. Dankzij de sneeuw werd het geduld nog wat langer beproefd, maar gisteren was het dan toch zover.