Mannen verkrachten bewusteloos meisje (17) in Zwolle, stelt justitie: ‘Live te zien op Instagram’

Ook al zie je het niet: mensenhan­del komt voor, óók in Zwolle

8 oktober De reizende foto-expositie ‘Open je ogen voor mensenhandel’ is vanaf vandaag te bekijken op het Rodetorenplein in Zwolle. Mensenhandel blijft vaak verborgen, maar ook in Zwolle bestaat veel leed. Bij het opvangcentrum van stichting Kadera werden de afgelopen twee jaar twintig slachtoffers geholpen.