Mannenopvang luidt noodklok: moeder bepaalt of vader kind mag zien

Per jaar raken tientallen mannen die vluchten voor huiselijk geweld het contact met hun kinderen kwijt doordat de moeder in ons land juridisch wordt voorgetrokken. De mannenopvang in Nederland luidt de noodklok en spreekt over veel schrijnende gevallen. CDA komt deze week met Kamervragen. Ook SP, VVD en D66 dringen aan op een oplossing.

Mama slaat en bedreigt papa. Papa vlucht naar de opvang. En ondanks tussenkomst van instanties, mag mama bepalen of papa de kinderen ziet. Voor haar een mooi middel om papa onder druk te zetten. Met allerlei voorwaarden houdt ze hem aan het lijntje. Gevolg? Papa ziet zijn kinderen bijna nooit meer. Dat is in een notendop het probleem van vaders in de mannenopvang, vertelt Esther Markink. Zij is van stichting Kadera uit Zwolle, een van de zes opvangcentra in Nederland. ,,We horen overal hetzelfde. Dit is een landelijk probleem.’’

Moe

Moeders hebben juridisch meer mogelijkheden, krijgen van instanties vaker het voordeel van de twijfel en gebruiken die positie om vaders dwars te zitten. Sommige vaders zijn zó moe van het strijden dat ze na zeven jaar de moed opgeven, schetst Markink. ,,Maar kinderen hebben recht op hun vader. Dit is echt heel beroerd geregeld. Daar lopen we hier dagelijks tegenaan.’’ Slechts sporadisch lukt het een vader om zijn kinderen mee te krijgen naar een opvang. Bij moeders is dat veel vanzelfsprekender.

De mannenopvang van stichting Arosa in Rotterdam herkent de problemen. Zelfs als vaders de ouderlijke macht hebben, lukt het niet om gelijke omgang te regelen. Moeders hebben bijna altijd het laatste woord. Er zijn organisaties die bemiddelen bij omgangsregelingen. Maar door de vele vechtscheidingen geldt een enorme wachtlijst. Of vader moet de stap naar de rechter wagen, maar dan is hij ook vele maanden, soms jaren aan het procederen, zeggen de hulpverleners van Arosa.

Underdog

Meerdere Kamerfracties sturen aan op een snelle oplossing. Volgens CDA-kamerlid René Peters genieten vrouwen meer bescherming omdat ze als underdog worden gezien. Niet alleen juridisch, maar ook in de beeldvorming. ,,Maar als dit de uitkomst is, dan kan dat nooit de bedoeling zijn.’’ Peters komt deze week met Kamervragen. Hij wil dat staatssecretaris Paul Blokhuis het probleem in beeld brengt en vraagt passende maatregelen.

Ook D66-Kamerlid Vera Bergkamp kent de penibele situatie van vaders. Samen met de VVD schrijft ze aan een initiatiefwet die een koppeling maakt tussen erkenning en gezag. Met andere woorden: als een vader zijn kind erkent bij de geboorte, is er automatisch ouderlijk gezag. Volgens Bergkamp verstevigt die wet ook de positie van mannen in de opvang. ,,Daarnaast zien we dat omgangsregelingen niet altijd worden gerespecteerd, waardoor de man vaker buitenspel staat. Dat is hartverscheurend.’’

Zorgen