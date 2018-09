Manon Nummerdor-Flier speelt mee musical in Zwolle

Voormalig volleybalinternational Manon Nummerdor-Flier speelt mee in Soof, een musical die begin 2019 te zien is in theater de Spiegel in Zwolle.

De in Nieuwleusen geboren Nummerdor-Flier speelt in de voorstellingen in Zwolle de rol van een sportster waarop de man van Soof verliefd wordt. Voormalig wielrenster Leontien van Moorsel speelt deze rol in een groot aantal voorstellingen in andere steden in het land.

,,De musicalwereld is voor mij totaal onbekend. Ik vind het een geweldige kans om op deze manier een kijkje te mogen nemen achter de schermen, mezelf te ontwikkelen en nieuwe mensen te leren kennen. Ik woon inmiddels al weer zes jaar in Zwolle, zat daar ook op school (Gymnasium Celeanum). Dus hoe leuk om in mijn stad te mogen spelen!”, laat Nummerdor-Flier via Theater de Spiegel weten.

De sporters die bij toerbeurt meespelen in de musical spelen zichzelf in de voorstelling. De rol wordt per sporter op maat gemaakt; de één is volleybalster, de ander wielrenner. De sporters hebben ook allemaal hun eigen kleding en ook teksten zullen per rol verschillen.