Mantelzorger Louis (79) strijdbaar nu hij nachtzorg niet meer krijgt: ‘We hebben er recht op’

met video Verplicht een fietshelm op? ‘Dat is nogal betutte­lend’

Wanneer fietsers een helm zouden dragen scheelt dat 80 verkeersdoden per jaar. Met name voor 60-plussers wordt een helm aangeraden, want zij verliezen eerder hun balans. Is het veilig om zonder helm op een elektrische fiets te rijden? Of is het tijd voor een helmplicht? Verslaggever Jeroen Pol vraagt het fietsers in de Veluwse natuur.

15 april