Mantelzorger uit andere cultuur spreekt zich uit in Zwolse film: ‘Voelen zich vaak alleen’

Makelaar voor de misdaad? Verhuurder henneppan­den in Staphorst en Klarenbeek ‘kreeg pistool op zijn hoofd’

Was de man die onder meer in Staphorst en Klarenbeek woningen huurde waar later hennepkwekerijen in zaten een grote makelaar voor de misdaad? In acht panden die hij huurde zaten kwekerijen en in België kreeg hij al een celstraf voor de verhuur van zeven henneppanden. ,,Ze zetten een pistool op mijn hoofd.”

