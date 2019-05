Mantelzorger uit Zwolle verdacht van plunderen bankrekening bejaarde vrouw

Militairen oefenen gijzelings­ac­tie in Museum de Fundatie in Zwolle

14:13 Wie maandag getuige is van een gijzeling in Museum de Fundatie in Zwolle, moet niet raar opkijken. Het gaat om een militaire oefening die wordt gehouden door het ministerie van Defensie. Aan de oefening doen zo'n dertig militairen mee van een geneeskundige eenheid. ,,Zij moeten ook hun militaire vaardigheden op peil houden’’, zegt woordvoerder Evert-Jan Daniels.