Marcel (42) fikst de nieuwe bovenleiding bij station Zwolle: ‘Om 04.00 uur eruit? Ach ja...’

Eerst nog even over die zogenoemde ‘monsterklus'. Die begon zaterdag 6 juli. Sinds die tijd ziet het op en rond ’t spoor oranje van de hesjes. Honderden spoorarbeiders (eerlijk is eerlijk: vooral mannen) zijn dag en nacht in touw. In recordtempo maken ze hun klussen af. Op vijftien plekken rond Zwolle wordt het spoor vernieuwd of aangepast. Ze hebben nog tot maandag. Dan gaat de normale dienstregeling weer in. Tot die tijd liggen onder meer de lijnen richting 't Harde en Kampen eruit. Reizigers moeten met de bus. En voor zover bekend, gaat dat allemaal prima.