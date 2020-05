Marcel Mulder zat onrechtmatig in gemeenteraad van Zwolle, maar niemand die het doorhad

Windesheim­stu­den­ten zetten de ruimte op de agenda van de VN: ‘Als we nu niks doen, komen er problemen’

15:00 De regels rondom het gebruiken van ons ruimtestelsel zijn sinds 1996 niet meer veranderd. Daar moet verandering in komen, vinden Lise Selles, Chiara Moenter, Luca Ike, and Corvin Illgner. Anders komen we in de problemen, zo zeggen de vier Windesheim Honours College-studenten. ,,Als we nu geen actie ondernemen, putten we straks naast de aarde ook de ruimte uit. Dat mag niet gebeuren.”