Marco Bakker (81) weer bij kerstconcert in Zwolle:'Een monument, hij klinkt als een klok'

Stoppen? Dat dacht hij niet. Zolang operazanger en tv-presentator Marco Bakker het fysiek nog aankan, zal hij zijn zangkunsten blijven vertonen, vertelt hij beslist. ,,Een goede zangtechniek en sporten'', antwoordt hij op de vraag naar zijn geheim.

Goed huwelijk

,,Ik golf veel, daarbij ben je flink wat uurtjes aan het lopen. Daarnaast zwem ik en maak ik strandwandelingen. Verder heb ik een goed huwelijk (met actrice Willeke van Ammelrooy, red.) en veel geluk. Ik doe alleen de dingen die ik leuk en belangrijk vind. Daarmee bedoel ik dat ik achter de inhoud moet staan, wat geldt voor de kerstgedachte.'' Maandag betreedt hij samen met het Groot Mannenkoor Zwolle het podium van de Dominicanenkerk. Dat doen ze niet voor het eerst; koor en zanger werkten sinds de jaren 80 al een keer of vijftien, met tussenpozen, samen.

Speciale band

Een speciale band hebben ze desondanks niet zozeer, zegt Bakker die met veel koren samenwerkt, maar prettig vindt hij de Zwollenaren wel. ,,Ze hebben plezier in zingen, dat verschilt per koor, en de kwaliteit is gewoon erg goed. Hetzelfde geldt voor de dirigent, Hennie Ramaekers'', vertelt Bakker die als zanger volop in de kerstdrukte zit. ,,Dit weekend vier concerten, waaronder die in Zwolle. Vorig weekend ook al vier", geeft hij een indruk. ,,Maar dit zijn de krenten in de pap, het vele gereis neem ik op de koop toe.''

Recordaantal kaarten verkocht

Met dirigent Ramaekers uit Maastricht verzorgt de bariton ook clinics, zoals begin dit jaar in Zwolle. ,,Dat heeft het koor nieuwe leden opgeleverd", vertelt Ramaekers. Hetzelfde gebeurde na een workshop in Echt, Limburg. ,,En dat stimuleert mij ook weer", vult Bakker aan. Er zijn nog nooit zoveel kaarten voor het kerstconcert in de Dominicanenkerk verkocht, zegt Ramaekers. Daarom wordt er maandagavond gebruik gemaakt van beeldschermen, opdat iedereen het goed kan zien. Bakker: ,,Ze moeten stoelen bijzetten, heb ik gehoord."

Monument

Ramaekers: ,,De mensen willen Marco nog een keer in levende lijve horen zingen. Hij is een monument en klinkt nog als een klok. Hij geeft heel veel concerten, doet nog steeds televisiewerk, hij leeft er ook naar. We zijn blij dat hij meedoet." De laatste keer was onder dirigent Jos Vranken. ,,Je moet het fris houden, niet elk jaar dezelfde gast uitnodigen", verklaart Ramaekers de lange tussenpauze. Ook de twee andere baritons, Ernst Daniël Smit en Henk Poort, deden al eens met het koor mee.

Honderden kilometers

De Limburger rijdt elke maandagavond honderden kilometers op en neer naar Zwolle. ,,Dit wordt mijn zesde kerstconcert voor GMZ. Tot vorig jaar trad het politiekoor op zondag op en wij de dag erna, maar dat koor is ermee gestopt. Dit jaar vroegen we ons af of het niet tijd werd voor een nieuwjaarsconcert, maar de leden geven de voorkeur aan de kerst."

