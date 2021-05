Marco van Driel wordt lijsttrekker D66 Zwolle door Hof en Oldengarm te verslaan in verkiezing

Slachtof­fer fatale steekpar­tij Zwolle was bekende van verdachte

25 mei De 32-jarige Zwollenaar die onlangs in de binnenstad werd doodgestoken was een bekende van de verdachte. ,,Het gaat dus om een incident in de relationele sfeer.’’ Dat laat politiewoordvoerder Sven Strijbosch weten.