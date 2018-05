Margreet Overmeen-Bakhuis (D66) verlaat PS Overijssel

Overmeen noemt haar waarschijnlijke nieuwe baan een 'logische volgende stap'. „Ik heb genoten van mijn werk in de coalitie van het provinciaal bestuur. Wat ik daar ontdekte was dat ik graag volksvertegenwoordiger ben, maar het allerliefst bestuurder."

Overmeen is naast politica onderwijsdeskundige. Ze was sinds 2011 actief als Statenlid namens D66. In 2014 werd ze fractievoorzitter. Haar taken in Provinciale Staten worden voorlopig waargenomen door vice-fractievoorzitter Wybren Bakker. Overmeen neemt waarschijnlijk in juli afscheid.